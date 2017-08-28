Соперник "Зенита" по Лиге Европы вылетел из Кубка Норвегии

"Русенборг" на своем поле уступил в четвертьфинале Кубка Норвегии "Волеренге". Точный удар Милана Евтовича позволил хозяевам открыть счет уже на 12-й минуте встречи. Однако гости смогли переломить ход матча, забить дважды и выйти в полуфинал.

Напомним, что "Русенборг" является соперником "Зенита" по группе в Лиге Европы, где также сыграют "Реал Сосьедад" и "Вардар". Матчи с "Русенборгом" российская команда проведет 19 октября (дома) и 2 ноября (в гостях).

Кубок Норвегии

1/4 финала

"Русенборг" - "Волеренга" - 1:2 (1:1)

Голы: Евтович, 12 (1:0). Деннум, 43 (1:1). Йохансен, 74 (1:2).