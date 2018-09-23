Соперник "Спартака" "Рейнджерс" разгромил "Сент-Джонстон"

"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джонстон" в матче 6-го тура чемпионата Шотландии - 5:1. Клуб из Глазго вышел на второе место в турнирной таблице.

"Рейнджерс" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы. 25 октября клубы проведут матч в Шотландии, 8 ноября - ответную игру в Москве.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

6-й тур

"Рейнджерс" - "Сент-Джонстон" - 5:1 (2:0)

Голы: Таверньер, 9 (1:0). Морелос, 34 (2:0). Эрфилд, 52 (3:0). Лафферти, 74 (4:0). Алстон, 77 - с пенальти (4:1). Кандеяс, 79 (5:1).