Соперник "Шапекоэнсе" по финалу Южноамериканского кубка выразил соболезнования команде

"Атлетико Насьональ" выразил соболезнования в связи с гибелью бразильского "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе. Игроки команды летели в самолете на финал Южноамериканского кубка, в котором должны были встретиться как раз с "Атлетико Насьональ".

В самолете, разбившемся на территории Колумбии, летело 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последней информации, в катастрофе выжило по меньшей мере 10 человек.