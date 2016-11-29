Соперник "Шапекоэнсе" по финалу Южноамериканского кубка выразил соболезнования команде

"Атлетико Насьональ" выразил соболезнования в связи с гибелью бразильского "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе. Игроки команды летели в самолете на финал Южноамериканского кубка, в котором должны были встретиться как раз с "Атлетико Насьональ".
В самолете, разбившемся на территории Колумбии, летело 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последней информации, в катастрофе выжило по меньшей мере 10 человек.
Nacional lamenta profundamente y se solidariza con @chapecoensereal por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades.– Atlético Nacional (@nacionaloficial) 29 ноября 2016 г.