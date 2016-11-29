09:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Соперник "Шапекоэнсе" по финалу Южноамериканского кубка выразил соболезнования команде

0
0
0

"Атлетико Насьональ" выразил соболезнования в связи с гибелью бразильского "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе. Игроки команды летели в самолете на финал Южноамериканского кубка, в котором должны были встретиться как раз с "Атлетико Насьональ". 

В самолете, разбившемся на территории Колумбии, летело 72 пассажира и 9 членов экипажа. По последней информации, в катастрофе выжило по меньшей мере 10 человек.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ