Соперник "Локомотива" в Лиге Европы "Злин" обыграл "Теплице"

Соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы "Злин" дома одержал победу над "Теплице" в матче 6-го тура чемпионата Чехии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Отметим, что на 43-й минуте встречи проиграшие остались в меньшинстве после удаления Александара Шушняра.

Первый матч между "Локомотивом" и "Злином" состоится 28 сентября в Москве, ответный - 7 декабря в Злине.

Чемпионат Чехии

6-й тур

"Злин" - "Теплице" - 2:0 (1:0)

Голы: Механович, 30 (1:0). Траоре, 82 (2:0).

9 сентября. Злин. Стадион "Lenta".