Соперник ЦСКА "Базель" забил шесть мячей "Волену" в товарищеском матче

Соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов "Базель" в товарищеском матче разгромил клуб второй швейцарской лиги "Волен". Встреча завершилась со счетом 6:1.

Напомним, ЦСКА сыграет с "Базелем" 18 октября (в Москве) и 31 октября (в Базеле). Соперниками российского и швейцарского клуба по групповому турниру Лиги чемпионов станут "Бенфика" и "Манчестер Юнайтед".

Товарищеский матч

"Базель" (Базель, Швейцария) – "Волен" (Волен, Швейцария) – 6:1 (5:0)

Голы: ван Волфсвинкел, 3 (1:0). Штеффен, 13 (2:0). Бичвич, 16 (2:1). ван Волфсвинкел, 36 (3:1). Дзуффи, 41 (4:1). Штеффен, 43 (5:1). Пулулу, 56 (6:1).