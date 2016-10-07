10:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Сонгу успешно сделана операция в Париже

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Известный экс-полузащитник Ригобер Сонг, перенесший инсульт в воскресенье, был доставлен в больницу Парижа, где ему была сделана операция. Как сообщает L'Equipe, рекордсмен сборной Камеруна уже может дышать без помощи специальных аппаратов. Напомним, что 40-летний камерунец около суток провел в состоянии комы. 

Отметим, что проблемы со здоровьем у Сонга вызвали большое беспокойство у руководства страны, что даже президент Поль Бийя обратился к врачам с просьбой сделать все для спасения жизни экс-футболиста.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sars882

здоровья!

10:18

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