Сонгу успешно сделана операция в Париже

Известный экс-полузащитник Ригобер Сонг, перенесший инсульт в воскресенье, был доставлен в больницу Парижа, где ему была сделана операция. Как сообщает L'Equipe, рекордсмен сборной Камеруна уже может дышать без помощи специальных аппаратов. Напомним, что 40-летний камерунец около суток провел в состоянии комы.

Отметим, что проблемы со здоровьем у Сонга вызвали большое беспокойство у руководства страны, что даже президент Поль Бийя обратился к врачам с просьбой сделать все для спасения жизни экс-футболиста.