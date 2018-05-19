"Сьон" завершает сезон без Митрюшкина. Российский голкипер не играет с ноября

"Сьон" больше половины нынешнего сезона вынужден был играть без Антона Митрюшкина. Россиянин начал сезон в качестве основного голкипера и даже получил капитанскую повязку. Однако в ноябре в игре с "Грассхоппером" (3:0) он получил тяжелую травму колена. Существовала вероятность, что он вернется на последний тур, однако на сегодняшнюю игру "Сьона" с "Туном" он не попал в заявку.

Всего в текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Швейцарии и два - в Лиге Европы. В "Сьон" Митрюшкин перешел из "Спартака" в начале 2016 года.