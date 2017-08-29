"Сьон" отказался продавать Митрюшкина в "Бенфику"

"Бенфика" получила отказ на трансферное предложение "Сьона" по вратарю Антону Митрюшкину. По информации Blick, президент клуба Кристиан Константин категорически отказался продавать 21-летнего игрока.

Согласно порталу transfermarkt.de, трансферная стоимость Митрюшкина, чей контракт со "Сьоном" рассчитан до конца сезона-2018/19, оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, вратарь является воспитанником "Спартака". Красно-белым принадлежит приоритетное право выкупа прав, если Митрюшкину поступит предложение от команды из РФПЛ. Он выступает за "Сьон" с 2016 года. За это время голкипер принял участие в 46 матчах чемпионата Швейцарии, пропустив 68 мячей и получив одну желтую карточку. В начале июля Митрюшкин стал капитаном швейцарской команды.