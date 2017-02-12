"Сьон" Митрюшкина одержал волевую победу над "Вадуцем"

"Сьон" на своем поле переиграл "Вадуц" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота хозяев защищал российский голкипер Антон Митрюшкин.
Всего на счету 21-летнего россиянина в этом сезоне 41 пропущенный мяч в 22 встречах.
Чемпионат Швейцарии
20-й тур
"Сьон" - "Вадуц" - 4:2 (0:1)
Голы: Костанцо, 34 (0:1). Аколо, 58 (1:1). Аколо, 60 (2:1). Авдияй, 65 (2:2). Муянги Биа, 70 (3:2). Муянги Биа, 78 (4:2).
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http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/