"Сьон" Митрюшкина одержал волевую победу над "Вадуцем"

"Сьон" на своем поле переиграл "Вадуц" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота хозяев защищал российский голкипер Антон Митрюшкин.

Всего на счету 21-летнего россиянина в этом сезоне 41 пропущенный мяч в 22 встречах.

Чемпионат Швейцарии

20-й тур

"Сьон" - "Вадуц" - 4:2 (0:1)

Голы: Костанцо, 34 (0:1). Аколо, 58 (1:1). Аколо, 60 (2:1). Авдияй, 65 (2:2). Муянги Биа, 70 (3:2). Муянги Биа, 78 (4:2).