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"Сьон" Митрюшкина одержал волевую победу над "Вадуцем"

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"Сьон" на своем поле переиграл "Вадуц" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота хозяев защищал российский голкипер Антон Митрюшкин.

Всего на счету 21-летнего россиянина в этом сезоне 41 пропущенный мяч в 22 встречах.

Чемпионат Швейцарии

20-й тур

"Сьон" - "Вадуц" - 4:2 (0:1)

Голы: Костанцо, 34 (0:1). Аколо, 58 (1:1). Аколо, 60 (2:1). Авдияй, 65 (2:2). Муянги Биа, 70 (3:2). Муянги Биа, 78 (4:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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