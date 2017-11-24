Сол Кэмпбелл готов возглавить сборную США

Бывший капитан сборной Англии Сол Кэмпбелл признался, что хотел бы поработать главным тренером сборной США. Американская команда осталась без тренера после того, как Брюс Арена ушел в отставку из-за невыхода на чемпионат мира-2018.

- Думаю, что США нужно посмотреть, куда они будут двигаться сейчас? Они вложили много денег в футбол, и я думаю, что иногда стоит искать варианты в разных областях, а не всегда смотреть в одном месте, - цитирует ESPN Кэмпбелла. - Думаю, что по всему миру есть люди, которые могли бы внести свой вклад в развитие. Возможно, даже те, кто сейчас не в их списках. Кто знает, если они придут ко мне, может быть, я смогу помочь. Кто знает? Но прежде всего думаю, что они должны начать искать в разных направлениях.