Снайдер повторил рекорд ван дер Сара по матчам за сборную Голландии

Полузащитник Весли Снайдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии. 32-летний хавбек вышел на замену в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (5:0). Встреча стала для него 130-й, он сравнялся с бывшим голкипером национальной команды Эдвином ван дер Саром.

Снайдер дебютировал в сборной Голландии в 2003 году в товарищеской игре с Португалией (1:1). Он принял участие в чемпионатах Европы-2004, 2008 и 2012, а также чемпионатах мира-2006, 2010 и 2014. В 2010 году он дошел с командой до финала, на ЧМ-2014 и Euro-2004 завоевывал бронзовые медали.

Третьим по количеству матчей за сборную Голландии является Франк Де Бур (112).