СМИ: Жо продолжит карьеру в чемпионате Японии

Бывший нападающий ЦСКА, форвард "Коринтианса" Жо перейдет в клуб "Нагоя Грампус", сообщает GloboEsporte. По информации источника, руководство японской команды предлагает за 30-летнего форварда 11 миллионов евро.

Напомним, по итогам 2017 года Жо был признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии. В ушедшем сезоне он забил 18 голов, поделив первое место в списке бомбардиров лиги с форвардом "Флуминенсе" Энрике Доураду.

В составе ЦСКА форвард выступал с 2006 по 2008 год. В составе армейцев бразилец выигрывал чемпионат России и по два раза – Кубок и Суперкубок страны. В 80 матчах в составе армейцев он забил 47 мячей.