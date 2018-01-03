СМИ: ван Перси намерен зимой разорвать контракт с "Фенербахче"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает AD. По информации источника, 34-летний форвард, получивший травму колена в сентябре 2017 года, рассчитывает покинуть турецкую команду в зимнее трансферное окно - за полгода до истечения срока соглашения.

Ожидается, что новым клубом ван Перси станет "Фейеноорд", за который он выступал с 2001 по 2004 год.

Напомним, голландский форвард выступает за "Фенербахче" с 2015 года. В общей сложности он провел за команду из Стамбула 87 матчей во всех турнирах, забив 36 мячей.