СМИ: в чемпионате Португалии был сыгран договорной матч

Португальские следователи подозревают, что матч чемпионата страны между "Фейренси" и "Риу Аве" (2:1), сыгранный в феврале, мог носить договорной характер. Как сообщает SIC, по делу были допрошены четыре игрока "Риу Аве", которые могли быть замешаны в махинациях.

Расследование было начато после сигнала букмекеров, которые приостановили прием ставок на матч во время игры из-за их подозрительного большого объема. Сообщается, что в Китае была сделана ставка на сто тысяч евро. Полиция также проводит проверку по ряду других матчей чемпионата Португалии.