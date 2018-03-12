СМИ: УЕФА ужесточит дисциплинарный кодекс для воздействия на клубы

УЕФА намерен ужесточить дисциплинарный кодекс организации и повысить серьезность выносимых санкций, чтобы воздействовать на клубы, которые не способны контролировать действия собственных болельщиков, сообщает As.



Планируется закрывать стадионы от фанатов во время игр, запрещать болельщикам посещение выездных матчей их команд в еврокубках и выносить предупреждения клубам об их исключении из европейских соревнований.



На этой неделе должно состояться экстренное заседание УЕФА, на котором члены организации запросят информацию от футбольных ассоциаций Франции, Англии и Греции, чтобы выяснить, что произошло на матчах "Лилля", "Вест Хэма" и ПАОКа. УЕФА намерен потребовать от указанных федераций вынесение санкций по данным делам.



Также УЕФА готовит ряд решений, связанных с частичным или полным закрытием трибун, включая стадион "ПСЖ", по итогам инцидентов, произошедших на матчах команд в еврокубках. Среди прочего организация рассмотрит беспорядки, которые случились в испанском Бильбао перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Спартаком".