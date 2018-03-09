СМИ: Слуцкий согласовал контракт с "Витессом"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с "Витессом" и летом официально возглавит команду, сообщает De Telegraaf. Клуб уже подал заявку для получения российским специалистом разрешения на работу.
Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, покидающего пост по окончании сезона.
В январе генеральный директор и спортивный директор "Витесса" встречались с российским специалистом.
Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона.
"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.
Tupac Shakur
Ожидаемо! Витесс фарм-клуб Челси
15:28
Электросталец
Олег Стаканыч будет тренировать?
15:10
Бу-га-га!
Митюнь, то ли дело синюга - и Депортиво.))
14:14
Slim Taller
Хана Витессу.Космонавт развалит клуб очень быстро.
13:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Закончит в Тыргумурише! Или Атлантасе. Факт.
13:21
Деметрио
Пищевик, а ты смог бы сам поработать в чемпионате Андорры?! Конечно же нет, но рот раскрыл почему-то... В Голландии хороший уровень футбола, это платформа для дальнейшего роста! Удачи, Леонид Викторович!
13:05
баламошка
Островзаячий При появлении новости, что Слуцкий принимает команду, возникает извечный вопрос : где Фуля? Сколько великий предсказатель отведёт времени в новом клубе этому тренеру? И будут ли новые отмазки в Голландии отличаться от Английских.//////////Фуля - хозяин Витесса. Он Леонида специально приобрёл, чтобы потом с треском уволить)
12:42
Островзаячий
При появлении новости, что Слуцкий принимает команду, возникает извечный вопрос : где Фуля? Сколько великий предсказатель отведёт времени в новом клубе этому тренеру? И будут ли новые отмазки в Голландии отличаться от Английских.
12:33
Митяй Антибомж
А Витессу, естественно, искренние соболезнования.
11:54
Митяй Антибомж
De Telegraaf только сообщает, что квнщик летом официально возглавит Витесс, а СЭ об этом официально уже месяц талдычит. Правда, сначала приподперепутали Витесс с Твенте, но это простительно, ибо все они там на одно лицо.
11:54
rotor23
Хороший тренер для хорошего клуба! Удачи, Леонид Викторович!
11:48
баламошка
Приветствуем возвращение тотального футбола в Нидерланды.
11:47
Спринт
Не было у команды "Витесс" проблем? С физруком с соседского двора появятся. Но срок нидерландского вояжа Слуцкого будет по времени еще короче, чем на Туманном Альбионе.
11:39
SPFAN
Дальше, будет Сан Марино или Джиблартар
11:30
Электросталец
мясо-мск, не говори гоп
11:26
spartak-msk
Что дальше? Чемпионат Андоры?
11:24