11:03 | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Слуцкий согласовал контракт с "Витессом"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России  Леонид Слуцкий согласовал контракт с "Витессом" и летом официально возглавит команду, сообщает De Telegraaf. Клуб уже подал заявку для получения российским специалистом разрешения на работу. 

Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, покидающего пост по окончании сезона.

В январе генеральный директор и спортивный директор "Витесса" встречались с российским специалистом. 

Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона.

"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Tupac Shakur

Ожидаемо! Витесс фарм-клуб Челси

15:28

Электросталец

Олег Стаканыч будет тренировать?

15:10

Бу-га-га!

Митюнь, то ли дело синюга - и Депортиво.))

14:14

Slim Taller

Хана Витессу.Космонавт развалит клуб очень быстро.

13:50

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Закончит в Тыргумурише! Или Атлантасе. Факт.

13:21

Деметрио

Пищевик, а ты смог бы сам поработать в чемпионате Андорры?! Конечно же нет, но рот раскрыл почему-то... В Голландии хороший уровень футбола, это платформа для дальнейшего роста! Удачи, Леонид Викторович!

13:05

баламошка

Островзаячий При появлении новости, что Слуцкий принимает команду, возникает извечный вопрос : где Фуля? Сколько великий предсказатель отведёт времени в новом клубе этому тренеру? И будут ли новые отмазки в Голландии отличаться от Английских.//////////Фуля - хозяин Витесса. Он Леонида специально приобрёл, чтобы потом с треском уволить)

12:42

Островзаячий

При появлении новости, что Слуцкий принимает команду, возникает извечный вопрос : где Фуля? Сколько великий предсказатель отведёт времени в новом клубе этому тренеру? И будут ли новые отмазки в Голландии отличаться от Английских.

12:33

Митяй Антибомж

А Витессу, естественно, искренние соболезнования.

11:54

Митяй Антибомж

De Telegraaf только сообщает, что квнщик летом официально возглавит Витесс, а СЭ об этом официально уже месяц талдычит. Правда, сначала приподперепутали Витесс с Твенте, но это простительно, ибо все они там на одно лицо.

11:54

rotor23

Хороший тренер для хорошего клуба! Удачи, Леонид Викторович!

11:48

баламошка

Приветствуем возвращение тотального футбола в Нидерланды.

11:47

Спринт

Не было у команды "Витесс" проблем? С физруком с соседского двора появятся. Но срок нидерландского вояжа Слуцкого будет по времени еще короче, чем на Туманном Альбионе.

11:39

SPFAN

Дальше, будет Сан Марино или Джиблартар

11:30

Электросталец

мясо-мск, не говори гоп

11:26

spartak-msk

Что дальше? Чемпионат Андоры?

11:24

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