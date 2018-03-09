СМИ: Слуцкий согласовал контракт с "Витессом"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с "Витессом" и летом официально возглавит команду, сообщает De Telegraaf. Клуб уже подал заявку для получения российским специалистом разрешения на работу.

Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, покидающего пост по окончании сезона.

В январе генеральный директор и спортивный директор "Витесса" встречались с российским специалистом.

Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона.

"Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.