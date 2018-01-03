СМИ: Ротань уйдет из "Славии" ради возвращения в киевское "Динамо"

Полузащитник "Славии" Руслан Ротань в ближайшее время разорвет контракт с клубом из Праги, сообщает "Футбол 24". По информации источника, 36-летний хавбек заключит контракт с киевским "Динамо", который будет рассчитан до конца сезона-2017/18.

Отмечается, что в соглашении будет прописана опция о возможном продлении соглашения на еще один сезон.

Напомним, Ротань перешел в "Славию" летом 2017 года, сыграв в чемпионате Чехии 7 матчей и не отметившись в них результативными действиями.

Хавбек уже выступал за киевлян с 2005 по 2008 год, выиграв вместе с командой чемпионат Украины, а также завоевав по два кубка и суперкубка страны.