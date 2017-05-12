СМИ: "Порту" планирует расстаться с Касильясом

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может летом покинуть команду, сообщает A Bola. Испанец по действующему контракту получает 5 миллионов евро за сезон, но половину этой суммы выплачивает его бывший клуб "Реал". Руководство "драконов" не может самостоятельно покрыть такие финансовые затраты, поэтому подыскивает нового голкипера.

Сообщается, что сам Касильяс хотел бы подписать новое соглашение с "Порту", несмотря на то, что имеет более выгодные предложения от "Марселя" и клубов МЛС. Голкипер в этом сезоне провел 32 матча в чемпионате Португалии, в 19 их которых не пропускал голов.