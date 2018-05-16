СМИ: Миланов может перейти в софийский ЦСКА

Бывший хавбек ЦСКА Георгий Миланов может перейти в софийский ЦСКА. Как сообщает Gol.bg со ссылкой на "Болгарию сегодня", стороны уже провели предварительные переговоры.

Контракт полузащитника с московскими армейцами истек по окончании сезона-2017/18 чемпионата России.

Отмечается, что вероятность перехода игрока в болгарский клуб не велика в связи с финансовой частью вопроса. Софийский ЦСКА может предложить хавбеку максимум 15-20 тысяч евро в месяц, тогда как в Москве футболист, с учетом сокращения зарплаты, получал 30 тысяч евро в месяц.

Менеджер Миланова также сообщил об интересе других клубов к футболисту и добавил, что хавбек примет окончательное решение в течение месяца.

В завершившемся сезоне 26-летний Миланов в составе армейцев провел 24 матча и отличился только одной результативной передачей.

ЦСКА объявил об уходе Миланова