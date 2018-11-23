СМИ: Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на "Золотой мяч"

Обладатели последних десяти "Золотых мячей" Лионель Месси и Криштиану Роналду в этом году не получат награду, утверждает Daily Mirror. Более того, капитан "Барселоны" и форвард "Ювентуса" даже не попадут в тройку лидеров.

По мнению издания, скорее всего, награду завоюет Лука Модрич. Хавбек выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и серебро чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии. В обоих турнирах он признавался лучшим игроком.

Кроме Модрича, в тройку войдут защитник Рафаэль Варан, который с "Реалом" победил в Лиге чемпионов, а со сборной Франции - на чемпионате мира, а также еще один француз Кильян Мбаппе из "ПСЖ".

Последним футболистом, выигрывавшим "Золотой мяч" до Роналду и Месси, стал Кака в 2007 году.