СМИ: Марадона вправе через год разорвать контракт с бретским "Динамо", если его не устроит местный климат

Стали известны детали трехлетнего соглашения между брестским "Динамо" и новым председателем правления клуба Диего Марадоной. По информации La Nacion, 57-летний аргентинец вправе расторгнуть контракт с клубом уже через год, если не сумеет приспособиться к местному климату и низким температурам. Также отмечается, что специалист может пригласить в белорусский клуб до пяти помощников.



Напомним, что "Динамо" объявило о назначении Марадоны на пост председателя правления клуба 15 мая. Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона едет в Брест. И это не бред!