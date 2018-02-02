СМИ: Куман возглавит сборную Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии станет Роналд Куман, утверждает De Telegraaf. По данным издания, контракт с 54-летним специалистом будет подписан в следующую пятницу. Ожидается, что соглашение с Куманом будет рассчитано до чемпионата мира-2022.

В октябре Куман был уволен из "Эвертона" - после девяти туров команда занимала 18-е место в чемпионате Англии. Ранее он работал в ряде голландских команд, а также в "Барселоне", "Бенфике", "Валенсии" и "Саутгемптоне". Свою тренерскую карьеру Куман начал в сборной Голландии, он входил в штаб Гуса Хиддинка на ЧМ-1998.