СМИ: клуб из ЮАР может быть продан российским бизнесменам

Клуб из чемпионата ЮАР "Блумфонтейн Селтик" испытывает финансовые проблемы и может сменить владельца. По данным Goal, им станет консорциум российских бизнесменов. Ожидается, что сделка по передаче клуба состоится еще перед стартом нового сезона.

Из-за финансовых проблем игроки "Блумфонтейна" бойкотировали во вторник тренировку - они не получали зарплату уже четыре месяца.

Размер сделки оценивается в 60-65 миллионов рэндов (порядка 4,45-4,82 миллиона долларов США).

В чемпионате-2017/18 "Блумфонтейн Селтик" занял 11-е место из 16 команд.