СМИ: Караваев может перейти в "Витесс"

"Витесс" заинтересован в услугах защитника "Спарты" Вячеслава Караваева, информирует sportnieuws.nl Отмечается, что голландский клуб намерен усилить фланг обороны.

Воспитанник ЦСКА не отправился вместе со "Спартой" на тренировочный сбор в Испанию. У 22-летнего футболиста есть разрешение на проведение переговоров с клубами о трансфере. Ранее сообщалось, что несколько клубов РФПЛ претендуют на россиянина.

Напомним, что Караваев выступает за "Спарту" с 2016 года. В текущем сезоне защитник провел всего три встречи в чемпионате Чехии, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.