СМИ: Капелло возглавит китайский клуб, Брокки и Дзамбротта войдут в его штаб

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло согласился возглавить китайский "Цзянсу Сунин", утверждает La Gazzetta dello Sport. Специалист уже определился с ассистентами - ими станут бывшие футболисты сборной Италии Кристиан Брокки и знакомый Капелло по "Ювентусу" Джанлука Дзамбротта. Оба уже имеют опыт работы главными тренерами: Дзамбротта возглавлял швейцарский "Кьяссо" и с 2016 года работает в "Дели Динамос", а Брокки в 2016 году трудился наставником "Милана", а с прошлого лета до марта этого года возглавлял "Брешию".

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2014, где не вышла из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. В 2015 году он был отправлен в отставку.