СМИ: Капелло подпишет с "Цзянсу Сунин" контракт на 1,5 года

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в ближайшее время возглавит "Цзянсу Сунин". По данным Corriere dello Sport, 70-летний итальянец подпишет контракт сроком на полтора года. Его зарплата составит 10 миллионов евро. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в воскресенье, 11 июня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капелло уже определился со своими помощниками – ими станут бывшие футболисты сборной Италии Кристиан Брокки и Джанлука Дзамбротта.

Напомним, что Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на чемпионат мира-2014, но не смогла выйти из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. В 2015 году он был отправлен в отставку.