СМИ: Кантона и Болт сыграют в одной команде

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона и восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт сыграют за команду "World XI" в рамках благотворительного матча ЮНИСЕФ, сообщает Mirror.

Соперником команды Кантона и Болта станет сборная Англии, за которую сыграют певец Робби Уильямс, бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн и экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер. Встреча состоится 10 июня на стадионе "Манчестер Юнайтед".

– Знать, что я возвращаюсь на "Олд Траффорд" – это особое чувство, – цитирует Mirror Кантона. – Давайте сделаем историю еще раз!

Француз выступал за "МЮ" с 1992 по 1997 год, забил 82 гола и стал обладателем 9 трофеев.