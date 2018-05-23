СМИ: Игрокам Национальной футбольной лиги запретят протестовать во время гимна США

Владельцы клубов Национальной футбольной лиги (NFL) договорились о положениях новой политики в отношении поведения игроков во время исполнения гимна страны, сообщает New York Times. В прошлом сезоне некоторые игроки лиги в ходе традиционного исполнения гимна перед матчами выражали протест против ряда заявлений президент США Дональда Трампа. Футболисты преклоняли колени, поднимали кулаки или просто сидели на поле.

Как отметил комиссар лиги Роджер Гуделл, владельцы договорились штрафовать игроков при таком поведении. При этом протестующие на время исполнения гимна могут оставаться в раздевалки без каких-либо санкций.

Все решения были приняты без игроков, и пока неизвестно, как они отреагируют на новые положения регламента.