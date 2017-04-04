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СМИ: Ибрагимович перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович летом присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси", когда истечет его годичный контракт с английским клубом, утверждает испанский телеканал FOX Deportes. В "Инстаграме" телеканала была опубликована фотография 35-летнего шведа в футболке американского клуба.

Однако, по информации ESPN, вероятность перехода до сих пор "50 на 50", так как стороны еще окончательно не договорились о всех деталях перехода. Сам футболист ранее объявил, что будет открыт для предложений после завершения контракта с "МЮ".

В текущем сезоне Златан Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче во всех соревнованиях.

Напомним, в прошлом месяце полузащитник Бастиан Швайнштайгер покинул "Манчестер Юнайтед" и отправился играть в MLS, где подписал контракт с "Чикаго Файр".

 

CONFIRMADO desde Europa. #ZlatanIbrahimovic jugará en el #Galaxy. #Futbol #MLS

Публикация от FOX Deportes (@foxdeportes) Апр 3 2017 в 8:07 PDT

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pioner2008

Ибре уже полгода, как 35

15:28

СереХа

Настало время пожить в Лос-Анджелесе. Удачи :)

14:56

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