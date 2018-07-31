СМИ: Хонда подписал контракт с "Мельбурн Виктори"

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда на правах свободного агента перешел в "Мельбурн Виктори", утверждает The World Game. По информации источника, 32-летний японец уже подписал однолетний контракт с австралийским клубом, по условиям которого он получит 2,9 миллиона долларов.

Последним клубом Хонды была "Пачука", за которую он играл с 2017 по 2018 год.

Напомним, за ЦСКА хавбек играл с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат России, два национальных кубка и один суперкубок страны. В 127 матчах в составе армейцев он забил 28 мячей.