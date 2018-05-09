СМИ: "Галатасарай" хочет на год арендовать Мусу за 3,5 миллиона евро

"Галатасарай" на один сезон хочет арендовать нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу, утверждает Fotomac. Сообщается, что такая сделка обойдется стамбульцам в 3,5 миллиона евро.



В настоящее время Муса выступает на правах аренды за ЦСКА. В июне он вернется в "Лестер". Однако форвард не намерен продолжать карьеру в Англии и готов рассмотреть любые варианты продолжения карьеры.



В нынешнем чемпионате России Муса провел 9 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.



Ранее сообщалось, что также на игрока претендуют "Фенербахче" и "Бешикташ".





