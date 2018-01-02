СМИ: Фредди Аду продолжит карьеру в клубе третьего шведского дивизиона

Бывший полузащитник "Бенфики" Фредди Аду продолжит карьеру в команде "Оскаршамнс АИК", которая выступает в третьем по силе дивизионе шведского футбола, сообщает Aftonbladet. По информации источника, 28-летний хавбек на следующей неделе прилетит в Швецию для переговоров.

Этот клуб может стать для хавбека 14-м в карьере. Ранее он выступал за "Ди Си Юнайтед", "Реал Солт-Лейк", "Бенфику", "Монако", "Белененсеш", "Арис", "Ризеспор", "Филадельфию Юнион", "Баию", "Ягодину", "КуПС" и "Тампа-Бэй". Аду играл за клуб из Флориды до 2016 года, после чего не смог найти себе новую команду.