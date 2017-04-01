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СМИ: ФИФА потратила 80 миллионов фунтов на внутреннее расследование случаев коррупции

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ФИФА потратила около 80 миллионов фунтов стерлингов на внутреннее расследование случаев коррупции, утверждает Daily Mail. Отмечается, что дороговизна юридических процедур связана с объемностью расследования. Инициирована проверка была в июне 2015 года на основании серии арестов чиновников федерации. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 миллиона документов и опрошены многочисленные свидетели.

Отчеты о расследовании занимают более 1300 страниц и содержат более 20 тысяч страниц вещественных доказательств. 

ФБР в конце мая 2015 года задержала ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. Всего обвинения были предъявлены 14 чиновникам. После серии арестов тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер объявил о досрочном уходе в отставку.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PvsZ

В процессе борьбы с коррупцией было распилено 80 млн)

11:48

Пови

Украли 10 миллионов долларов! А на расследование потратили 80 миллионов фунтов стерлингов! и кто из них коррупционер - те кто украл или те кто расследовал?

11:42

loko 1302

так вот он ...главный распил...80 млн распилить через юридические услуги...купили воздух!! так держать! что дальше делить будите?

10:50

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