СМИ: ФИФА потратила 80 миллионов фунтов на внутреннее расследование случаев коррупции

ФИФА потратила около 80 миллионов фунтов стерлингов на внутреннее расследование случаев коррупции, утверждает Daily Mail. Отмечается, что дороговизна юридических процедур связана с объемностью расследования. Инициирована проверка была в июне 2015 года на основании серии арестов чиновников федерации. В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 миллиона документов и опрошены многочисленные свидетели.

Отчеты о расследовании занимают более 1300 страниц и содержат более 20 тысяч страниц вещественных доказательств.

ФБР в конце мая 2015 года задержала ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. Всего обвинения были предъявлены 14 чиновникам. После серии арестов тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер объявил о досрочном уходе в отставку.