СМИ: Феррейра выбрал "Бенфику" вместо "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА

Бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра близок к подписанию контракта с "Бенфикой", сообщает Goal. По информации издания, 27-летний аргентинец прилетел в Лиссабон для встречи с руковоством клуба.

Соглашение нападающего будет рассчитано на четыре года, за сезон Феррейра станет получать 2,2 миллиона евро. Официальное представление игрока ожидается после подписания контракта и медобследования.

Ранее сообщалось, что Феррейра попал в сферу интересов "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА.

Аргентинский нападающий играл за "Шахтер" с 2012 года. В прошедшем сезоне с 21 мячом он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.