СМИ: "Фенербахче" хочет обменять Эменике на Попова

"Фенербахче" по-прежнему хочет заполучить полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова. Как утверждает Mynet Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нигерийского форварда Эммануэла Эменике с доплатой. Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. По информации источника, сам футболист не против переезда в Турцию.
В текущем сезоне Попов сыграл в 15 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
ShvartsGlass
На лавку его посадить если только, был бы он в нормальной форме, не пытались бы избавиться.
12:20
Jean4
На один матч с Локо "людоеда" можно обменять, потом обратно! =)
12:00
Веравалер
Тот Эменике, что от нас уезжал, нам бы больше сгодился, чем невнятный Попов. Но тут вопрос в том, каков он сейчас...
11:37
spartak-msk
забирайте просто так
11:33
zoolord
А зачем он, если столько нападающих.
11:24
П_о_в_а_р
Не глядя.
11:16
1 JAMAL
Такое "счастье" с доплатой, пусть в Турции остаётся ... )))
11:12
merniloskut
Угробили Людоедушку, а теперь не знают как избавиться, янычары хреновы!
10:55