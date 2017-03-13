СМИ: "Фенербахче" хочет обменять Эменике на Попова

"Фенербахче" по-прежнему хочет заполучить полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова. Как утверждает Mynet Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нигерийского форварда Эммануэла Эменике с доплатой. Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. По информации источника, сам футболист не против переезда в Турцию.

В текущем сезоне Попов сыграл в 15 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.