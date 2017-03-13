10:51 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

СМИ: "Фенербахче" хочет обменять Эменике на Попова

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"Фенербахче" по-прежнему хочет заполучить полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова. Как утверждает Mynet Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нигерийского форварда Эммануэла Эменике с доплатой. Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. По информации источника, сам футболист не против переезда в Турцию.

В текущем сезоне Попов сыграл в 15 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ShvartsGlass

На лавку его посадить если только, был бы он в нормальной форме, не пытались бы избавиться.

12:20

Jean4

На один матч с Локо "людоеда" можно обменять, потом обратно! =)

12:00

Веравалер

Тот Эменике, что от нас уезжал, нам бы больше сгодился, чем невнятный Попов. Но тут вопрос в том, каков он сейчас...

11:37

spartak-msk

забирайте просто так

11:33

zoolord

А зачем он, если столько нападающих.

11:24

П_о_в_а_р

Не глядя.

11:16

1 JAMAL

Такое "счастье" с доплатой, пусть в Турции остаётся ... )))

11:12

merniloskut

Угробили Людоедушку, а теперь не знают как избавиться, янычары хреновы!

10:55

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