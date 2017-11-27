СМИ: ФБР подозревает испанскую компанию во взятках за телеправа на футбольные матчи

Испанская телекомпания Mediapro подозревается ФБР в даче взяток футбольным чиновникам, сообщает El Confidencial. По версии следствия, акционер дочерней компании Imagina Жерар Роми и финансовый директор Джонатан Камминг давали и брали взятки, совершали незаконные платежи сотрудникам ФИФА.

В период с 2008 по 2015 год несколько футбольных чиновников из Гондураса, Коста-Рики, Сальвадора и Гватемалы получили взятки в обмен на продажу национальной федерацией коммерческих прав и прав на трансляции матчей отборочного раунда чемпионата мира. В 2015 году у Mediapro сменилось руководство, новая команда, в частности, пересматривает контракты на предмет нарушений.

В числе причастных к коррупционной схеме называется бывший глава КОНКАКАФ Джеффри Уэбб, пожизненно отстраненный от футбольной деятельности в сентябре 2017 года.