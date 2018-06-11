СМИ: еще три игрока основного состава "Спортинга" станут свободными агентами

Полузащитники "Спортинга" Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью и Желсон Мартинш разорвут контракты с клубом в одностороннем порядке и станут свободными агентами, сообщает Record. По информации издания, игроки уже направили письма с уведомлениями в Федерацию футбола Португалии, лигу и профсоюз.

Ранее клуб из Лиссабона на правах свободных агентов покинули вратарь Руй Патрисиу и нападающий Даниэл Поденсе.

Игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

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