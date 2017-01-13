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СМИ: Эменике дал согласие на переход в "Рубин"

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Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике дал согласие на переход в "Рубин", сообщает турецкое издание ajanssport. Согласно имеющейся информации, представителям обоих клубов предстоит согласовать детали сделки по трансферу нигерийского форварда.

Будущее Эменике в "Фенербахче" выглядит неопределенно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий клуб готов отдать форварда в аренду с возможностью выкупа контракта игрока за 5 миллионов евро. Сам нигериец выразил желание сменить клубную прописку. По информации издания, на данный момент в переговорах между "Рубином" и "Фенербахче" есть позитивный результат.

Напомним, что в период с 2011 по 2013 год Эменике выступал за "Спартак". В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.

 

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Материалы REN-TV

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