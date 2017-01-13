СМИ: Эменике дал согласие на переход в "Рубин"

Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике дал согласие на переход в "Рубин", сообщает турецкое издание ajanssport. Согласно имеющейся информации, представителям обоих клубов предстоит согласовать детали сделки по трансферу нигерийского форварда.

Будущее Эменике в "Фенербахче" выглядит неопределенно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий клуб готов отдать форварда в аренду с возможностью выкупа контракта игрока за 5 миллионов евро. Сам нигериец выразил желание сменить клубную прописку. По информации издания, на данный момент в переговорах между "Рубином" и "Фенербахче" есть позитивный результат.

Напомним, что в период с 2011 по 2013 год Эменике выступал за "Спартак". В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.