СМИ: экс-игроку ЦСКА Эркину грозит тюремный срок

По информации Reuters, бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин, выступающий за "Бешикташ", обвиняется в "оскорблении государственного служащего во время его работы". Инцидент между футболистом и судьей произошел в матче чемпионата Турции против "Истанбула", который состоялся в октябре 2017 года.

Футболисту грозит тюремный срок до двух лет лишения свободы. Обвинительное заключение было принято Стамбульским уголовным судом сегодня, 13 марта.

Эркин кричал на арбитра встречи и его слова оскорбительного характера попали в прямой эфир. За этот инцидент Джанер получил 6 матчей дисквалификации. Сам игрок обвинения отрицает и в ближайшие дни появится в суде.