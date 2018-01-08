СМИ: Бородюку выразили недоверие в Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк покинет пост. Как сообщает sports.kz, на заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола ему было высказано недоверие.
Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.
Дополнительная информация
https://www.sports.kz/news/borodyuk-pokinet-sbornuyu-kazahstana
Serenky25
Леонид Викторыч свободен. Может подъехать...помочь.
15:45 8 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
зато в свое время было много нытья, что именно его надо ставить у руля нашей сбродной. нарулил бы дядя))).
15:28 8 января
Ботаникум
В штаб сборной Генрихович "входил", а вот что "ВЫХОДИЛ" в тренерском плане, не считая зарплаты? Физрук со знанием немецкого при Гусе и ВСЁ??? Чиновником ему в РФС щёки надувать и банальности важно изрекать а-ля Корней или Писарь!
15:11 8 января
defender_8
BИгрок был авторитетный, не зря долго играл за рубежом. А потом десятилетие на подхвате в штабах. Результаты красноречивы.
15:01 8 января