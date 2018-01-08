14:25 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Бородюку выразили недоверие в Казахстанской федерации футбола

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Главный тренер сборной Казахстана  Александр Бородюк покинет пост. Как сообщает sports.kz, на заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола ему было высказано недоверие.

Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.

 

Дополнительная информация

https://www.sports.kz/news/borodyuk-pokinet-sbornuyu-kazahstana

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Леонид Викторыч свободен. Может подъехать...помочь.

15:45 8 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

зато в свое время было много нытья, что именно его надо ставить у руля нашей сбродной. нарулил бы дядя))).

15:28 8 января

Ботаникум

В штаб сборной Генрихович "входил", а вот что "ВЫХОДИЛ" в тренерском плане, не считая зарплаты? Физрук со знанием немецкого при Гусе и ВСЁ??? Чиновником ему в РФС щёки надувать и банальности важно изрекать а-ля Корней или Писарь!

15:11 8 января

defender_8

BИгрок был авторитетный, не зря долго играл за рубежом. А потом десятилетие на подхвате в штабах. Результаты красноречивы.

15:01 8 января