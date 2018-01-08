СМИ: Бородюку выразили недоверие в Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк покинет пост. Как сообщает sports.kz, на заседании тренерского совета Казахстанской федерации футбола ему было высказано недоверие.

Бородюк возглавил сборную Казахастана в 2017 году. Под его руководством команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. Напомним, с 2002 по 2012 год специалист входил в тренерский штаб сборной России.