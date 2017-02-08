СМИ: Бородюк - главный кандидат на пост тренера сборной Белоруссии

Российский специалист Александр Бородюк является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает Offside.by. Отмечается, что представители тренера уже провели переговоры с Белорусской федерацией футбола.

Ранее экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов заявлял, что готов рассмотреть вариант с работой в белорусской сборной. Помимо этих специалистов на вакантный пост рассматриваются Николай Писарев, Леонид Кучук и Анатолий Байдачный. Последним местом работы Бородюка был казахстанский "Кайрат", в котором он тренировал всего месяц. До этого он с 2013 по 2014 год работал в московском "Торпедо".