СМИ: Бородюк - главный кандидат на пост тренера сборной Белоруссии

Российский специалист Александр Бородюк является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщает Offside.by. Отмечается, что представители тренера уже провели переговоры с Белорусской федерацией футбола.
Ранее экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов заявлял, что готов рассмотреть вариант с работой в белорусской сборной. Помимо этих специалистов на вакантный пост рассматриваются Николай Писарев, Леонид Кучук и Анатолий Байдачный. Последним местом работы Бородюка был казахстанский "Кайрат", в котором он тренировал всего месяц. До этого он с 2013 по 2014 год работал в московском "Торпедо".
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Этих сбитых лётчиков каждую неделю сватают.То Писарева,то Бородюка.то Карпина.Зачем эти варяги белорусам?! Такого добра своего немерено.
00:04
Реалист!
Не думаю, что Бацька одобрит Бородюка.
23:14 8 февраля