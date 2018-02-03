СМИ: Аргентинский клуб ведет судебные разбирательства по трансферу Ригони в "Зенит"

Аргентинский клуб "Бельграно" ведет судебные разбирательства с "Индепедьенте" по поводу трансферу полузащитника Эмилиано Ригони в "Зенит", информирует clarin.com.

У обоих клубов было 50 процентов прав на хавбека. Однако при продаже из "Индепедьенте" в "Зенит" "Бельграно" получил только 1,7 миллионов евро из 9,7 миллионов.

Аргентинский клуб теперь намерен подать запрос документации о трансфере в аргентинскую футбольную федерацию и Международную федерацию футбола (ФИФА).

24-летний Ригони провел за "Зенит" 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Это его первый сезон в петербургской команде.