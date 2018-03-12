СМИ: АЕК подаст в ФИФА и УЕФА жалобу по поводу инцидента с Саввиди

АЕК подаст в ФИФА и УЕФА жалобу на ПАОК в связи с угрозами в адрес судьи в матче чемпионата Греции, информирует sport24.gr.

Владелец ПАОК Иван Саввиди во время матча 25-го тура вышел на поле. Это произошло после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда. На ремне Саввиди было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи.

Матч в итоге не был доигран, несмотря на то, что шло компенсированное время. Игра остановлена при счете 0:0.

Напомним, Саввиди был президентом "Ростова" с 2002 по 2005 год. С 2006 по 2008 год он возглавлял СКА. Владельцем ПАОК Саввиди стал в 2012 году.