Слуцкий проведет первую тренировку в "Витессе" 24 июня

Новый главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий проведет первую тренировку с клубом 24 июня, сообщает официальный сайт голландской команды. О назначении российского специалиста в "Витесс" стало известно еще в марте. Вместе с ним в команду придет ассистент Олег Яровинский.

"Витесс" по итогам сезона занял шестое место в чемпионате Голландии и в плей-офф пробился в Лигу Европы.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сезон-2017/18 начал в клубе английского чемпионшипа "Халл Сити" и был уволен в декабре.