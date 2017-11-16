Славолюб Муслин: "У меня есть более интересные предложения, чем от сборной Боснии и Герцеговины"

Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Амкара" Славолюб Муслин заявил, что не собирается принимать предложение сборной Боснии и Герцеговины. По словам 64-летнего серба, у него есть гораздо привлекательные варианты.

- На этой неделе я получил первый звонок из сборной Боснии и Герцеговины, но у меня нет никаких условий, потому что у меня есть предложения от других клубов и сборных, - цитирует Klix Муслина. - Кроме того, я не думаю, что было бы начинать какие-либо разговоры, потому что в настоящее время у меня есть более интересные предложения. Я поблагодарил представителей Боснии и Герцеговины за звонок и сказал, что нет необходимости ждать от меня ответа и посоветовал обратиться к другим тренерам.