10:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Славолюб Муслин: "Натурализация? В сборной Сербии должны играть только сербы"

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Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин подчеркнул, что не хочет видеть в национальной команде натурализованных игроков. Ранее появилась информация о том, что сербское гражданство может получить полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший за "Мордовию".

– Натурализация Ле Таллека? Это хороший игрок, но мое мнение не изменилось: в сборной Сербии не должно быть иностранцев, - цитирует Worldsport Муслина. - Только сербы должны представлять свою сборную. В крайнем случае, допускаю приглашение в команду игрока, у которого мама является сербкой.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Натурализация? В сборной Франции должны играть только негры и арабы! Натурализация? В сборной России должны играть только дол...бы!

11:27

serzheo

Жаль что наши этого не понимают.

11:15

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