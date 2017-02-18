Славолюб Муслин: "Натурализация? В сборной Сербии должны играть только сербы"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин подчеркнул, что не хочет видеть в национальной команде натурализованных игроков. Ранее появилась информация о том, что сербское гражданство может получить полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший за "Мордовию".
– Натурализация Ле Таллека? Это хороший игрок, но мое мнение не изменилось: в сборной Сербии не должно быть иностранцев, - цитирует Worldsport Муслина. - Только сербы должны представлять свою сборную. В крайнем случае, допускаю приглашение в команду игрока, у которого мама является сербкой.
баламошка
Натурализация? В сборной Франции должны играть только негры и арабы! Натурализация? В сборной России должны играть только дол...бы!
11:27
serzheo
Жаль что наши этого не понимают.
11:15