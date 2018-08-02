Скрипченко возглавил сменивший ПФЛ на чемпионат Армении "Арарат"

По информации "СЭ", новым главным тренером "Арарата", который в прошлом сезоне выиграл зону "Центр" ПФЛ, но решил переехать и выступать в чемпионате Армении, стал Вадим Скрипченко. Он сменил на этом посту Андроника Бабаяна.

Кадровая перестановка произошла во многом из за того, что "Арарат" в двух контрольных матчах уступил "Чайке" – российскому клубу, который играет в зоне "Юг" второго дивизиона.

Напомним, "Арарат" был создан в 2017 году. Команда досрочно выиграла первенство ПФЛ в группе "Центр", но не получила лицензию РФС на следующий сезон. В составе московского клуба в прошлом сезоне выступали Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов.

Предыдущим местом работы Скрипченко был "Анжи". Под его руководством команда попала в стыковые матчи за право сохранения прописки в премьер-лиги, где уступила "Енисею" (0:3 - на выезде, 4:3 - дома). Махачкалинцы остались в элитном дивизионе после банкротства "Амкара", но специалист покинул "Анжи" в связи с истечением срока контракта.