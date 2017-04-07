Скотт Браун в матче с Англией хочет возобновить карьеру в сборной Шотландии

Полузащитник "Селтика" Скотт Браун рассчитывает вернуться в сборную Шотландии. Как сообщает BBC, 31-летний шотландец, который в августе прошлого года принял решение об окончании международной карьеры из-за травм, намерен встретиться с главным тренером шотландцев Гордоном Строканом и обсудить свое возвращение. Игрок надеется сыграть в июньском матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Англии.

За сборную Шотландии Браун выступал с 2005 года и за это время провел 30 матчей, забив 2 гола.