Сиссе выразил соболезнования в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе"

Экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Мои саболезнованиея "Шапекоэнсе", - написал в своем твиттере Сиссе.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом