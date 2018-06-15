Синиша Михайлович может возглавить "Спортинг"

Новым главным тренером лиссабонского "Спортинга" может стать Синиша Михайлович, сообщает Blicsport. Руководство португальского клуба ведет переговоры с 49-летним сербским специалистом. Перед ним будет поставлена цель выиграть чемпионат Португалии.

В прошедшем сезоне лиссабонцы под руководством Жорже Жезуша финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Напомним, игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба. Уже 6 футболистов на правах свободных агентов покинули клуб. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

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